Звезда "Сватов" рассказала о судьбе многострадального седьмого сезона

Даниил Белых поделился информацией о съемках седьмого сезона ситкома. Артист успокоил поклонников сериала "Сваты".

В теленовелле Даниил Белых играет Максима Ковалева, зятя Ивана и Валентины Будько, сына Юрия и Ольги Ковалевых. Герой артиста в сериале "Сваты" – добрый, спокойный мужчина, любящий своих близких.

В личном микроблоге Даниил Белых ответил на вопросы поклонников о теленовелле. Фанаты интересовались, на каком этапе находится работа над картиной. Ранее съемки сериала "Сваты" были заморожены из-за ограничений, связанных с пандемией.

"Сваты" идут по плану", – сказал исполнитель роли Максима Ковалева. Артист, как и все остальные, ждет возвращения ленты.

Белых удалось обнадежить поклонников. Некоторые почитатели сериала уже с трудом верят, что седьмой, заключительный сезон выйдет на экраны. Эту часть зрители ждут с 2013 года. Первое время работу над картиной откладывали из-за политических распрей, теперь делу помешал коронавирус.

Как писали "Дни.ру", седьмой сезон сериала "Сваты" снят лишь наполовину. По слухам, артисты должны вернуться на съемочную площадку в середине 2021 года. Поговаривают, что многострадальная теленовелла увидит свет не ранее 2022 года.