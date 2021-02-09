Вертинская врезала Прокловой после скандальных откровений: Сколько и от кого ты сделала абортов

По мнению Вертинской, ее коллега слишком часто становится гостьей различных скандальных шоу. Анастасия Александровна пришла в ужас, услышав откровения коллеги по цеху о любовниках и прерванных беременностях. По словам знаменитости, рассказы ее коллеги звучат неприятно.
"Сколько и от кого ты сделала абортов, нужно произносить в церкви", – врезала 76-летняя знаменитость Прокловой.
Вертинская пришла к выводу, что сегодня за деньги можно практически все. В массы, как заметила звезда кино, вышел "мемуарный эксгибиционизм".
Анастасия Вертинская не уверена, что звезд, раскрывающих интимные подробности, следует называть актерами. По словам Вертинской, не все ее коллеги могут смириться со спадом популярности и перейти на роли соответствующие возрасту.
Напомним, ранее в шоу телеканала НТВ "Секрет на миллион" Елена Проклова рассказала, что делала аборт от Олега Янковского. Артист хотел малыша, однако Проклова не поддавалась на уговоры.
Также артистка сообщила о романе с Олегом Табаковым. Его она назвала любовью юности. Проклова не стала скрывать, что Табаков помог ей поступить во МХАТ. Знаменитость сообщила о недолгом романе с женатым Андреем Мироновым.
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