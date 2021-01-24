"Он умер, и мы даже не поговорили": Алферова откровенно о смерти любимого мужчины

Ирина Алферова высказалась об отношениях с Александром Абдуловым. Женщина выразила чувства и эмоции по отношению к покойному артисту.

Знаменитая актриса советского кино Ирина Алферова стала главной гостьей передачи "Привет, Андрей!". В эфире программы 69-летняя звезда вспомнила о браке с покойным Александром Абдуловым. Начиная высказываться о бывшем муже, артистка старалась выглядеть сдержанной и выражала позитивные эмоции. Однако все изменила фраза Елены Прокловой о том, что Александр Абдулов любил Ирину Алферову до конца жизни. Тогда главная гостья программы растрогалась и перестала сдерживать поток гнетущих чувств. Она заявила, что инициатором разрыва с экс-супругом была не она. Также женщина дала понять, что очень сильно любила покойного артиста.

По словам Ирины Алферовой, Александр Абдулов просто ушел из их квартиры и больше в нее не возвращался. После разрыва отношений артисты встречались в рабочей обстановке, но пообщаться наедине тогда возможности не выдалось. По словам актрисы стало ясно, что она считает отсутствие бесед тет-а-тет большим упущением. "Он умер, и мы даже не поговорили", – выразилась звезда.

Тем не менее сейчас в семейной жизни у Ирины Алферовой все хорошо. Почти три десятка лет артистка счастлива с супругом Сергеем Мартыновым. Ирина Алферова объявила, что нынешний муж умеет защищать, а Алекандр Абдулов не обладал таким свойством.