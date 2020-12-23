Обнародован снимок со свадьбы звезды сериала "Сваты"

23 декабря Анна Кошмал и ее избранник отпраздновали кожаную свадьбу. Три года назад актриса вышла замуж. Звезда сериала "Сваты" никогда не показывала супруга публике.
В личном "Инстаграм" Анна Кошмал обнародовала кадр, созданный во время банкета. На снимке молодожены исполняют первый танец. Наконец фанаты сериала "Сваты" смогли разглядеть избранника Кошмал.
"Красивая пара??????????", "Будь счастлива", "Какие красивые", – отреагировали на пост пользователи Сети.
Напомним, Анна Кошмал пошла под венец в 2017 году. В июне 2018-го знаменитость впервые стала мамой. Сына звезда сериала "Сваты" назвала Михаилом. Ранее актриса говорила, что ее муж не имеет отношения к киноиндустрии. Избранник Анны занимается бизнесом.
Как писали "Дни.ру", работа в сериале "Сваты" была для Анны Кошмал актерским дебютом. Чтобы попасть в ситком, девушка прошла четыре этапа кастинга. По словам знаменитости, многосерийная лента стала отличным трамплином для ее дальнейшей карьеры. Анна благодарна создателям и зрителям "Сватов". Сегодня Кошмал активно снимается в кино и сериалах, а также играет в театре на Украине.
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