Показавшая кубики пресса Мороз считает свое тело далеким от идеала

Звезда сериала "Содержанки" призналась, что недолюбливает собственную фигуру. По словам Дарьи Мороз, ей не хватает уверенности в себе.

Популярная актриса удивила поклонников признанием. Дарья Мороз, которая, по мнению фанатов, всегда отлично выглядит, заявила, что считает свое тело далеким от идеала. Звезда сериала "Содержанки", как оказалось, не любит собственную талию.

Актриса также не любит ходить в спортзал, однако никогда не считала эту свою антипатию достаточным поводом для того, чтобы не тренироваться. Дарья очень много работает над телом. В личном "Инстаграм" Мороз поведала, что спорт для нее – терапия по принятию себя.

Звезда сериала "Содержанки" отметила, что очень быстро приходит в форму – всего за пару недель. Еще в 18 лет она приучила мышцы к работе, поэтому достичь тонуса мускулатуры теперь не составляет труда. Перед съемками Дарья Мороз обращается к аюрведическим практикам – растяжке и курсу масла гхи.

С возрастом артистка поняла, что организм требует бережного отношения. Тело надо холить, лелеять и устраивать ему разгрузки. Дарья Мороз отметила, что забота о себе – сложный процесс – необходимо бороться ленью и "работать с головой".

Также звезда сериала "Содержанки" показала кадр из спортивного зала. Знаменитость позирует на фоне тренажеров. Дарья Мороз демонстрирует кубики пресса.

"Дарья, вы выглядите шикарно!!! Удивлена, что вы написали шо любите поесть (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила одна из подписчиц актрисы. "Ой… ОЧЕНЬ!!!! Особенно ночью часов в 5. Прям просыпаюсь и иду к холодильнику", – ответила пользовательнице Сети артистка "Содержанок".