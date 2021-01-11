"Умереть не встать": народ обсуждает неожиданные метаморфозы 59-летней Яковлевой

Актриса позировала фотографу в перерывах между съемками. Знаменитость запечатлели в гримвагене – актерском вагончике. Елена Яковлева показала невероятно пышную прическу.
Судя по всему, звезда сериалов "Каменская" и "Склифосовский" вернулась к работе после вынужденного отпуска из-за пандемии. Поклонники восхитились красотой Яковлевой. Знаменитость выглядит намного моложе своих лет. Отдых пошел на пользу Елене, она заметно преобразилась. Народ с удовольствием обсудил неожиданные метаморфозы, произошедшие с внешностью звезды.
"Отпад! Умереть – не встать!!! Шикарный образ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень молодо выглядите", "Красавица неописуемая!", "Обожаю эту женщину!", "Не сразу узнала Вас – будете богатой!" – рассуждали пользователи Сети.
Елена Яковлева является частым гостем в кабинете косметолога. Артистка освежает лицо с помощью инъекций "красоты". Знаменитость сделала несколько пластических операций. 19 лет назад Яковлева перенесла блефаропластику. Позднее актриса решилась на более радикальные меры – сделала круговую подтяжку лица. По словам Елены Яковлевой, ей повезло найти хорошего хирурга. Профессионал избавил ее от наиболее явных признаков старения, сохранив естественную мимику.
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