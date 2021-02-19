Забрали еще квартиру: погрязший в долгах Жигунов лишился последнего

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" пыталась отсудить квартиру у банкиров. Сергею Жигунову не удалось убедить Фемиду в своей правоте.

В 2017 году продюсерский центр артиста одолжил 36 миллионов в одном из коммерческих банков. Деньги Сергей Жигунов планировал потратить на производство фильмов. Актер и его жена Вера Новикова в договоре выступили поручителями. Чета оставила в залог недвижимость: дом, гараж, баню, четыре участка земли и две квартиры.

К сожалению, продюсерский центр звезды сериала "Моя прекрасная няня" прогорел. Спустя год после выдачи кредита стало ясно, что Жигунову нечем его отдавать. В суде артист заключил мировое соглашение с финансовой организацией. К сожалению условия и этого договора выполнены не были. Первой банкиры забрали загородную недвижимость Сергея. Спустя время артист потерял городские квартиры.

С апартаментами звезды площадью 103 квадратных метра на Мосфильмовской улице в Москве возникли проблемы. Жилье дважды выставляли на аукцион, но покупателей так и не нашлось. В итоге квартиру забрал заимодатель, со скидкой в 25% – это понижение стоимости предусмотрено действующими правилами.

Суммы, вырученной от продажи имущества, не хватило на погашение долга. Чтобы полностью рассчитаться с банком, Сергею Жигунову необходимо еще 12 миллионов рублей. Также на артисте повис исполнительский сбор, сумма которого стремится к трем миллионам.

С продажей жилплощади на Мосфильмовской улице звезда сериала "Моя прекрасная няня" была не согласна. Жигунов пытался отсудить спорную жилплощадь. Дело рассматривалось в судах разных инстанций. Получить последнюю из заложенных квартир обратно артисту не удалось.