"Его проблема": Дружинина резко отбрила разъяренного Жигунова

Режиссер Светлана Дружинина не любит, когда в СМИ поднимают тему ее конфликтов с артистами. Создательница мини-сериала "Гардемарины, вперед!" не понимает претензий актера Сергея Жигунова.

В свежем интервью Светлана Дружинина отметила, что очень благодарна артистам, которые когда-либо работали в ее проектах. Режиссер не знает, на что обижен Сергей Жигунов. "Это его проблема", – резко сказала знаменитость.

Дружинина добавила, что обладает даром открывать новые таланты. Артисты "Гардемаринов" стали звездами именно благодаря ее проекту.

Режиссер добавил, что с другой звездой мини-сериала, Дмитрием Харатьяном никогда не было проблем. Светлана Дружинина очень дружна с исполнителем роли Алексея Корсака. Более того, знаменитость считает артиста родным человеком. Прекрасные отношения, по словам Светланы Дружининой, у нее сложились с Михаилом Боярским. Актер всегда отзывается на просьбы кинематографиста. Звезды приятельствуют уже долгие годы.

Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что Дружинина и Жигунов много лет на ножах. Не так давно начался новый виток конфликта звезд. Дело в том, что Светлана Сергеевна сказала в интервью, что персонаж сериала "Гардемарины, вперед!" Саша Белов – полностью ее детище. Дескать, артист, игравший эту роль, и сценаристы всего-навсего претворили ее замысел в жизнь.

Это заявление обидело Сергея Жигунова, который воплотил на экране образ Саши Белого. В личном микроблоге разъяренный артист предложил вообще вычеркнуть его имя из титров к картине "Гардемарины, вперед!". Жигунов отметил, что сам готов написать прошение об этом в ответственные ведомства.