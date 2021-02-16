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Сериалы

"Его проблема": Дружинина резко отбрила разъяренного Жигунова

Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Режиссер Светлана Дружинина не любит, когда в СМИ поднимают тему ее конфликтов с артистами. Создательница мини-сериала "Гардемарины, вперед!" не понимает претензий актера Сергея Жигунова.
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В свежем интервью Светлана Дружинина отметила, что очень благодарна артистам, которые когда-либо работали в ее проектах. Режиссер не знает, на что обижен Сергей Жигунов. "Это его проблема", – резко сказала знаменитость.

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Дружинина добавила, что обладает даром открывать новые таланты. Артисты "Гардемаринов" стали звездами именно благодаря ее проекту.

Режиссер добавил, что с другой звездой мини-сериала, Дмитрием Харатьяном никогда не было проблем. Светлана Дружинина очень дружна с исполнителем роли Алексея Корсака. Более того, знаменитость считает артиста родным человеком. Прекрасные отношения, по словам Светланы Дружининой, у нее сложились с Михаилом Боярским. Актер всегда отзывается на просьбы кинематографиста. Звезды приятельствуют уже долгие годы.

Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что Дружинина и Жигунов много лет на ножах. Не так давно начался новый виток конфликта звезд. Дело в том, что Светлана Сергеевна сказала в интервью, что персонаж сериала "Гардемарины, вперед!" Саша Белов – полностью ее детище. Дескать, артист, игравший эту роль, и сценаристы всего-навсего претворили ее замысел в жизнь.

Это заявление обидело Сергея Жигунова, который воплотил на экране образ Саши Белого. В личном микроблоге разъяренный артист предложил вообще вычеркнуть его имя из титров к картине "Гардемарины, вперед!". Жигунов отметил, что сам готов написать прошение об этом в ответственные ведомства.

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Автор: 16 февраля 2021, 12:33 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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