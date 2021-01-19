Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину

Сергей Жигунов родился и вырос в творческой семье. Женщины его привлекали тоже творческие. Среди его возлюбленных была Анастасия Заворотнюк. На днях актер поделился фотографией женщины, которая на всю жизнь стала для него эталоном.

Как известно, мальчики влюбляются в женщин, которые на подсознательном уровне напоминают им их матерей. Это происходит непроизвольно. Они распознают знакомые повадки, теплоту рук, заботу, черты лица – именно как у мамы. Эту теорию доказали психологи и антропологи разных стран.

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Российский актер Сергей Жигунов всю жизнь влюблялся в знойных брюнеток и стал исключением из правил. Ведь его родительница совершенно не похожа на его спутниц.

20 января мать актера Сергея Жигунова Галина Иванова отмечает день рождения. В честь этого праздника сын опубликовал фото мамы в молодости. На снимке женщина предстала обворожительной блондинкой с лучезарной улыбкой – полная противоположность его бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк. Некоторое время коллеги по сериалу "Моя прекрасная няня" жили вместе, но счастью не суждено было сбыться.

На фото мать Сергея Жигунова широко улыбается фотографу. Подписчики актера признали, что он очень похож на свою маму.

"Какая улыбка красивая", "Вы похожи на нее", "Теперь понятно, в кого вы внешностью", – отметили подписчики.

Сергей Жигунов написал в своей публикации, что накануне дня рождения его мама сделала прививку от коронавируса, чем он очень гордится. Сам актер недавно перенес этот опасный вирус и даже был госпитализирован, К счастью, все страшное позади.