"Начинается совсем другая жизнь!": Любовь Аксенова о появлении детей

7 июня на ТНТ стартует продолжение сериала "Триада" с Любовью Аксеновой в главной роли.

По словам актрисы Любови Аксеновой, второй сезон ленты будет не таким как предыдущий. Во-первых, эту часть снимает другой режиссер – Радда Новикова. Во-вторых, в истории появятся новые герои – четыре младенца.

"Так и должно быть, ведь, когда на свет появляются дети, начинается уже совсем другая жизнь", – рассудила Аксенова.

У персонажа Любови, Наташи, по сценарию рождается малыш. На площадке, как рассказала Аксенова, ей доверили ребенка-актера. Сниматься с младенцем оказалось легко – кроха вела себя спокойно. Знаменитость и ее маленькая партнерша нашли общий язык с первых минут.

31-летняя Аксенова призналась, что опыта обращения с грудничками не имеет. У знаменитости пока нет своих детей. Звезда "Триады" доверилась инстинктам и все в итоге прошло как по маслу.

При написании сценария второго сезона "Триады" креативный продюсер Дарья Грацевич учла мнение Любови Аксеновой. Актриса благодарна создательнице ситкома за внимательность, с которой та отнеслась к ее идеям. Именно по этой причине, отметила Любовь, второй сезон ей кажется роднее первого.

Напомним, сериал "Триада" повествует о молодом мужчине по имени Толя. По сюжету ленты от героя одновременно беременеют три дамы – супруга, любовница и случайная девушка, которую он подцепил в клубе.

