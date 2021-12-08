Пускает слюни: сластолюбец Прилучный оценил огромную грудь молодой жены Цекало

Дарина Эрвин в недавнем прошлом снималась с артистом в кино.

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный, если верить слухам, давно несвободен. Актеру приписывают роман с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Между тем сам Павел называет себя холостяком и сластолюбцем. Артист падок на красивых женщин.

Как оказалось, в свободное от работы время Павел Прилучный разглядывает фото супруги Александра Цекало. Молодая жена продюсера Дарина Эрвин обожает выкладывать в личном микроблоге пикантные фото, выставляя огромную грудь. Павел, в свою очередь, не забывает ставить лайки красавице-брюнетке, которая пока для него недосягаема – она в Лос-Анджелесе, а он в Москве. Артисту только и остается, что пускать слюни глядя на откровенные кадры.

Отметим, Прилучный и Эрвин знакомы лично. Несколько лет назад они вместе работали в полнометражной версии "Мажора". Проектом занималась продюсерская компания Александра Цекало Sreda. Александр всегда мечтал снимать Дарину в своем кино. Долгое время уговорить супругу появиться в кадре у него не получалось. Дело в том, что Эрвин говорит на русском с сильным акцентом, так как большую часть жизни живет в США.

Между тем в последнее время в Сети активно обсуждают перемены во внешности Павла Прилучного. Артист, по мнению интернет-пользователей, сильно сдал. Ходили слухи, что актер теряет привлекательность из-за проблем с алкоголем, однако сам Павел отрицает эти домыслы. Недавно звезда "Мажора" рассказала, что лицо опухало из-за проблем со здоровьем. У Прилучного нашли несколько новообразований, которые пришлось вырезать.