"Опухоль": перенесший две операции Прилучный шокировал признанием о болезни

Год назад в Сети активно обсуждали внешний вид звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного. Артист, как тогда показалось обитателям Интернета, очень располнел. Отекшее лицо знаменитости спровоцировало появление ряда неприятных слухов. Например, Прилучного подозревали в злоупотреблении спиртными напитками. Дескать, Павел распух от беспробудной пьянки. Также поговаривали, что красавец-артист перестал следить за собой.
В свежем интервью Павел решил расставить все точки над i. Актер рассказал, что около года назад у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.
"Это было не ожирение, а опухоль", – шокировал признанием Павел Прилучный.
По словам звезды сериала "Мажор", он перенес две операции. В лицо актера вставили шесть пластин.
Когда Прилучный начал выздоравливать, на него обрушилась новая беда. Медики обнаружили у знаменитости три кисты. Перед новогодними праздниками актер "Мажора" вновь оказался на столе хирурга. Ко всему прочему из-за травмы у Павла потеряла чувствительность левая сторона лица.
Прилучный все еще до конца не восстановился. Сейчас, как утверждает звезда, пластины незаметны и не причиняют ему неудобств.
Павел Прилучный признался, что старается не игнорировать сплетни, которые муссируются вокруг его персоны. Между тем разговоры о его располневшем теле выводят Павла из себя. Артист считает, что пресса не должна публиковать материалы, не разобравшись в происходящем.