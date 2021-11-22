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Сериалы
"Опухоль": перенесший две операции Прилучный шокировал признанием о болезни

"Опухоль": перенесший две операции Прилучный шокировал признанием о болезни

Артист сериала "Мажор" рассказал о проблемах со здоровьем.
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Год назад в Сети активно обсуждали внешний вид звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного. Артист, как тогда показалось обитателям Интернета, очень располнел. Отекшее лицо знаменитости спровоцировало появление ряда неприятных слухов. Например, Прилучного подозревали в злоупотреблении спиртными напитками. Дескать, Павел распух от беспробудной пьянки. Также поговаривали, что красавец-артист перестал следить за собой.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

В свежем интервью Павел решил расставить все точки над i. Актер рассказал, что около года назад у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.

"Это было не ожирение, а опухоль", – шокировал признанием Павел Прилучный.

По словам звезды сериала "Мажор", он перенес две операции. В лицо актера вставили шесть пластин.

Когда Прилучный начал выздоравливать, на него обрушилась новая беда. Медики обнаружили у знаменитости три кисты. Перед новогодними праздниками актер "Мажора" вновь оказался на столе хирурга. Ко всему прочему из-за травмы у Павла потеряла чувствительность левая сторона лица.

Прилучный все еще до конца не восстановился. Сейчас, как утверждает звезда, пластины незаметны и не причиняют ему неудобств.

Павел Прилучный признался, что старается не игнорировать сплетни, которые муссируются вокруг его персоны. Между тем разговоры о его располневшем теле выводят Павла из себя. Артист считает, что пресса не должна публиковать материалы, не разобравшись в происходящем.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 11:47 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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