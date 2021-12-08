Может испортить жизнь: Виторган о горькой доле сына от Собчак

У звезды отечественного кино и сериалов Максима Виторгана подрастает пятилетний сын Платон от брака с журналисткой Ксенией Собчак. После развода родителей в 2019 году мальчик живет с мамой, но вниманием отца все же не обделен.
В свежем интервью Максим Виторган признался, что выделяет Платона среди других своих детей. Старшие наследники артиста, дочь Полина и сын Даниил от брака с коллегой по цеху Викторией Верберг, уже взрослые и не нуждаются в опеке. Кроме того, отпрыск Собчак – довольно неординарная личность.
По словам Виторгана, он использует любую возможность, чтобы пообщаться с младшим ребенком. Артист обожает наблюдать за метаморфозами, которые происходят с Платоном по мере взросления. Максим видит в сыне "продолжение жизни".
В будущим, говорит артист, Платону будет тяжело. Известность родителей – горькая доля. Публичность может испортить жизнь мальчику. Кроме того, как считает Виторган, он и его экс-супруга личности "доминирующие".
Звезде сериалов не важно, какую профессию выберет в итоге его наследник. В любом случае думать об этом пока рано. Максим и Ксения не жалеют средств и времени на развитие Платона. Знаменитости хотят, чтобы их отпрыск был "подготовлен к жизни".
Нынешняя возлюбленная Максима Виторгана, Нино Нинидзе, смогла найти общий язык с сыном Ксении Собчак. Платон также поладил с наследником актрисы от коллеги Кирилла Плетнева, Александром.