Остросоциальный контент и дети на площадке: как снимали сериал "Чиновница"

Главные роли в картине исполнили Виктория Толстоганова и Максим Виторган.

В онлайн-кинотеатре KION 5 ноября вышел первый эпизод сериала "Чиновница" совместного производства МТС Медиа, ГМП КИТ и Первого канала — антикоррупционной детективной мелодрамы о борьбе государственного чиновника с теневыми схемами. "Дни.ру" выяснили, как проходили съемки и подготовительный период одного из самых неординарных сериалов этого сезона.



В центре сюжета — чиновница регионального Минздрава, которая участвует вместе со своим коллегой-любовником в преступной афере, связанной с тендерной документацией. По условиям договоренности с местным предпринимателем все поставки лекарств проходят именно через его производственные мощности, взамен чиновники получают материальные блага и финансы. Главная героиня не задумывается о последствиях своих действий до тех пор, пока трагедия не приходит в ее дом. Тогда происходит трансформация ее взглядов, которая приводит ее к плану мести, сопряженному с устремлением к справедливости.

Режиссер сериала Оксана Карас, известная по проектам "Хороший мальчик" и "Доктор Лиза", рассказывает: "Джаник Файзиев (автор идеи — прим. ред.) довольно долго искал сценаристов, готовых воплотить замысел в жизнь. Сценарий писали Денис Уточкин и Мария Меленевская, известные по сериалу "Обычная женщина" с Анной Михалковой. Мне идея проекта понравилась — захотелось рассказать о необычной героине, которая берет взятки и, пройдя через очень серьезные испытания и потрясения, становится другим человеком".

По словам Карас, сюжет отчасти вдохновлен реальными происшествиями, которые происходили в медицинской системе России. "Мы хотели представить, как система работает изнутри, рассказать про коррупционные схемы, которые позволяют попадать на рынок огромным объемам фальшивых лекарств. Мы не двигались в сторону цензуры, а наоборот пытались на каждом из этапов написания сценария делать историю более объемной, живой и актуальной". Авторы сценария совместно с режиссером собирали в общем чате новости и сообщения о различных преступлениях в сфере здравоохранения. "Это был наш "золотой запас для заимствований", – отмечает режиссер.

Говоря о выборе локации для съемок, стоит отметить, что "Чиновницу" снимали в нескольких городах Ленинградской области с выходом к Финскому заливу и водным просторам. Оксана Карас объясняет такое решение следующим образом:

"Изначально хотелось снимать в городе-миллионнике, поскольку об этом идет речь в сериале. Нужен был довольно большой город, а не провинциальный маленький городок. Плюс ко всему была идея о наличии "темных вод" как некой таинственной местности, где скрывается правда".

По словам режиссера, долго думали насчет Нижнего Новгорода — команде нравилась и архитектурная фактура города, и мосты, и большая река. Но избавиться от навязчивых ассоциаций с конкретным городом не удалось — можно было навлечь неприятные ассоциации на Минздрав конкретного города.

Снимал сериал оператор Сергей Мачильский, на площадке даже присутствовали их с Оксаной Карас дети. "Мы в некотором роде большой цыганский табор", — поясняет режиссер.

"Младшие дети маленькие, одному на момент съемок был год, среднему три, а старшая дочь осталась в Москве. Вместе с нами еще было две няни. Мы с Сергеем целый день были на съемках, а потом заступали, можно сказать, на "родительскую смену" — одних укачивать надо, других спать укладывать", – рассказывает Карас.

В качестве визуального референса для чиновницы они вместе с Сергеем взяли работы советского художника-графика Петра Дика. Его картины отличаются интересным сочетанием пастели и наждачной бумаги. "Это то, какое ощущение хотелось передать от изображения чиновницы — темные, глубокие, проработанные цвета", – объясняет постановщица.

Посмотреть новые эпизоды сериала "Чиновница" уже можно в онлайн-кинотеатре KION: каждую неделю выходит по одной новой серии проекта.