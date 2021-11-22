Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Понедельник
22 ноября
Лента новостей
15:19
Остросоциальный контент и дети на площадке: как снимали сериал "Чиновница"
15:18
Россиян ждет резкое подорожание цен на ряд продуктов к Новому году
15:14
Названы районы Москвы с самыми бюджетными новостройками
14:53
Сбросившая 35 кило звезда "Великолепного века" раскрыла секрет стройности
14:50
Обгоревшей Хлебниковой требуется пересадка кожи
14:48
Лишь бы дожить: Обедневшую вдову Караченцова оставили без помощи
14:44
Третий раз за полгода: у Элджея возникли проблемы с законом
14:38
Не снимается уже три года: куда пропала 86-летняя актриса Валентина Талызина
14:12
Усы и пальцы в кровь: дочь Гузеевой напугала россиян
14:10
Изнемогшая от боли Елизавета II чудом проникла на крещение правнуков
14:05
Заражена: Обожженную до ужаса Хлебникову убивает опасное осложнение
13:54
В Сочи проводник поезда украл 27 подстаканников
13:50
"Кошмар!": бедные школьники в ужасе от цен на маникюр в салоне жены Моргенштерна
13:47
Оголившаяся Бородина взорвалась из-за критики: Низкопробная пошлятина!
13:34
"Собрала два чемодана": Милославская сообщила о расставании с облысевшим Петровым
13:31
Немоляева столкнулась со страшным горем: Ничего сказать не могу
13:28
Лукашенко предупредил Польшу о последствиях угроз Белоруссии: Дикие политики
13:22
Первая жена-миллионерша и 23-летний сын: как живет бывшая семья Влада Сташевского
13:14
В Ульяновской области подростки потушили снегом Вечный огонь
12:36
В США при наезде машины на участников парада погибли люди
12:34
Новый роман? Бывший муж Бородиной заинтриговал народ
12:30
"Это чувствительный удар": назван виновный в конфликте Куценко с Первым каналом
12:27
Подстриженная под мальчика Долина произвела фурор: Наколки по всему телу
12:11
"Лицо чужое": Неузнаваемая Навка обвешалась дорогущими украшениями
12:11
Продал имущество, развелся с молодой женой и готов подметать дворы: как живет Виктор Логинов после сериала "Счастливы вместе"
11:47
"Опухоль": перенесший две операции Прилучный шокировал признанием о болезни
11:45
Сын Королевой привел стриптизершу в эфир Первого канала
11:41
"Ничего мне не надо!": 75-летняя Преснякова отказалась от подарков Подольской
11:39
Перепуганный Жигунов сообщил о страшных угрозах: Они меня в тюрьму!
11:15
Что стало с тремя детьми Анастасии Заворотнюк после болезни мамы
11:10
Терпела слухи об изменах: как сложилась жизнь первой жены Газманова после развода
11:03
13 дней в реанимации: жена актера из "Ворониных" раскрыла подробности его смерти
10:50
Заспанная Барановская с гнездом на голове шокировала народ
10:38
Расфуфыренная Собчак пригрозила Пугачевой: Сотрут в порошок
10:33
"Настоящий жеребец!": поступок Газманова изумил родителей и друзей
10:03
На Асмус свалилось несчастье: Ничему жизнь не учит
09:57
"Ноги разной длины": что творится с Никитой Джигурдой
09:55
"Нездоровый вид": обманувшего всех Малахова невозможно узнать
09:50
"В луже собственной блевотины": кто устроил пожар в доме Хлебниковой
09:38
Басков и Киркоров угодили в грязный гей-скандал: Слишком нежная дружба
09:38
В Москве обстреляли и ограбили молодого актера
09:32
Киркоров съязвил по поводу слуха поющей Бузовой
09:25
"Это неправда": Гузеева разоблачила Гаркалина после смерти
09:25
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
09:02
Господи, помилуй: обнародовано последнее фото умершего от ковида Гаркалина
09:00
На столе Путина нашли секретную кнопку. Зачем она нужна
08:47
Всплыли сенсационные детали состояния обгоревшей Хлебниковой: Родственники бросили
08:41
Россиян предупредили о возможном росте цен из-за кризиса в Белоруссии
06:14
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
04:09
Снова вместе? Заявлено о воссоединении Шейк с Купером после скандала с Леди Гагой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Накопилось": Тяжелобольная Бузова рыдает ночами от бессилия
"Люди без образования": Собчак кинула камень в жен богатых мужчин
Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание
Слова погибшего в ДТП в Москве блогера стали пророческими: Брат, не надо
Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше
"Понадобится очень много денег": россияне не верят в спасение обгоревшей Хлебниковой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Остросоциальный контент и дети на площадке: как снимали сериал "Чиновница"

Остросоциальный контент и дети на площадке: как снимали сериал "Чиновница"

Главные роли в картине исполнили Виктория Толстоганова и Максим Виторган.
прочитано 48 раз

В онлайн-кинотеатре KION 5 ноября вышел первый эпизод сериала "Чиновница" совместного производства МТС Медиа, ГМП КИТ и Первого канала — антикоррупционной детективной мелодрамы о борьбе государственного чиновника с теневыми схемами. "Дни.ру" выяснили, как проходили съемки и подготовительный период одного из самых неординарных сериалов этого сезона.

ПО ТЕМЕ

Покувыркавшаяся в постели с Виторганом Толстоганова осталась недовольна: пришлось повторить

Известный режиссер о лишившейся обаяния Толстогановой: Превратилась в ограниченную и мягкотелую

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

В центре сюжета — чиновница регионального Минздрава, которая участвует вместе со своим коллегой-любовником в преступной афере, связанной с тендерной документацией. По условиям договоренности с местным предпринимателем все поставки лекарств проходят именно через его производственные мощности, взамен чиновники получают материальные блага и финансы. Главная героиня не задумывается о последствиях своих действий до тех пор, пока трагедия не приходит в ее дом. Тогда происходит трансформация ее взглядов, которая приводит ее к плану мести, сопряженному с устремлением к справедливости.

Режиссер сериала Оксана Карас, известная по проектам "Хороший мальчик" и "Доктор Лиза", рассказывает: "Джаник Файзиев (автор идеи — прим. ред.) довольно долго искал сценаристов, готовых воплотить замысел в жизнь. Сценарий писали Денис Уточкин и Мария Меленевская, известные по сериалу "Обычная женщина" с Анной Михалковой. Мне идея проекта понравилась — захотелось рассказать о необычной героине, которая берет взятки и, пройдя через очень серьезные испытания и потрясения, становится другим человеком".

По словам Карас, сюжет отчасти вдохновлен реальными происшествиями, которые происходили в медицинской системе России. "Мы хотели представить, как система работает изнутри, рассказать про коррупционные схемы, которые позволяют попадать на рынок огромным объемам фальшивых лекарств. Мы не двигались в сторону цензуры, а наоборот пытались на каждом из этапов написания сценария делать историю более объемной, живой и актуальной". Авторы сценария совместно с режиссером собирали в общем чате новости и сообщения о различных преступлениях в сфере здравоохранения. "Это был наш "золотой запас для заимствований", – отмечает режиссер.

Говоря о выборе локации для съемок, стоит отметить, что "Чиновницу" снимали в нескольких городах Ленинградской области с выходом к Финскому заливу и водным просторам. Оксана Карас объясняет такое решение следующим образом:

"Изначально хотелось снимать в городе-миллионнике, поскольку об этом идет речь в сериале. Нужен был довольно большой город, а не провинциальный маленький городок. Плюс ко всему была идея о наличии "темных вод" как некой таинственной местности, где скрывается правда".

По словам режиссера, долго думали насчет Нижнего Новгорода — команде нравилась и архитектурная фактура города, и мосты, и большая река. Но избавиться от навязчивых ассоциаций с конкретным городом не удалось — можно было навлечь неприятные ассоциации на Минздрав конкретного города.

Фото: Пресс-служба

Снимал сериал оператор Сергей Мачильский, на площадке даже присутствовали их с Оксаной Карас дети. "Мы в некотором роде большой цыганский табор", — поясняет режиссер.

"Младшие дети маленькие, одному на момент съемок был год, среднему три, а старшая дочь осталась в Москве. Вместе с нами еще было две няни. Мы с Сергеем целый день были на съемках, а потом заступали, можно сказать, на "родительскую смену" — одних укачивать надо, других спать укладывать", – рассказывает Карас.

В качестве визуального референса для чиновницы они вместе с Сергеем взяли работы советского художника-графика Петра Дика. Его картины отличаются интересным сочетанием пастели и наждачной бумаги. "Это то, какое ощущение хотелось передать от изображения чиновницы — темные, глубокие, проработанные цвета", – объясняет постановщица.

Посмотреть новые эпизоды сериала "Чиновница" уже можно в онлайн-кинотеатре KION: каждую неделю выходит по одной новой серии проекта.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Пресс-служба
Автор: 22 ноября 2021, 15:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рубенсовская женщина: Пегова в купальнике показала выпуклости и изгибы

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком

Подробности происшествия

Шоу-бизнес

Господи, помилуй: обнародовано последнее фото умершего от ковида Гаркалина

Больно смотреть

Шоу-бизнес

Расфуфыренная Собчак пригрозила Пугачевой: Сотрут в порошок

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"Нездоровый вид": обманувшего всех Малахова невозможно узнать

Поклонники заподозрили телеведущего в том, что он носит парик

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Не только вакцинация: в НИЦ Гамалеи назвали условие полной победы над коронавирусом в России
Почему россияне умирают после выздоровления от ковида: профессор Шугушев объяснил ситуацию
Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные
ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Сочи проводник поезда украл 27 подстаканников
В Ульяновской области подростки потушили снегом Вечный огонь
В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+