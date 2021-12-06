Из красавицы в сухую щепку: редкие снимки Карпович из "Папиных дочек" взбудоражили общественность

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович родилась на Украине, в Бердянске. Ранние годы актрисы прошли в деревне – у бабушки с дедушкой. Артистка до сих пор с теплотой вспоминает цветущие вишни и яблони в саду, а также походы на речку за рыбой.
Когда Мирославе исполнилось шесть, ее семья переехала в Москву. На будущую знаменитость столица произвела неизгладимое впечатление. Привыкший к деревенской размеренности ребенок с любопытством разглядывал потоки машин, витрины магазинов и горожан, которые вечно куда-то спешили.
Подростковый возраст – особенное время для Мирославы Карпович. По словам артистки, тогда она по-настоящему влюбилась в Москву. "Куда бы я не уезжала, мне всегда хочется сюда назад, он отталкивая манит, притягивает", – призналась актриса в личном микроблоге. Тогда же будущая звезда начала делать первые шаги в модельной карьере, работая в рекламе известных брендов.
Карпович опубликовала архивные кадры с тех съемок. Как заметила Мирослава, на фотографиях ей где-то от 12 до 14 лет. Снимки взбудоражили общественность.
Поклонники не сразу узнали Мирославу Карпович. В 14 лет актриса выглядела упитаннее, нежели сейчас. Дескать, звезда превратилась из красавицы в сухую щепку.
В последнее время артистка стремительно теряет в весе. По мнению поклонников, "папина дочка" довела себя до истощения и, вероятно, страдает от анорексии. Слухи о возможном расстройстве приема пищи Карпович отрицает. По словам Мирославы, она не истязает себя диетами.
"Помним такую очаровательную, талантливую девочку 😍😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "вау! вас вообще не узнать😅", "вау…восхитительно!", "Красивая", – отреагировали на архивные кадры Карпович пользователи Сети.