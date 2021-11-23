Пришила: Карпович шокировала переменой внешности после слухов о тяжелом расстройстве

Актриса сериала "Папины дочки" вновь дала повод для слухов.

Звезда сериала "Папины дочки" часто становится объектом критики. 35-летняя Мирослава Карпович обладает очень хрупким телосложением. При росте в 170 сантиметров красавица весит менее 50 килограммов.

Поклонников давно пугает худоба Мирославы, которою они называют чрезмерной. Более того, в какой-то момент "папиной дочке" даже начали приписывать анорексию – тяжелое расстройство пищевого поведение, которое может привести к летальному исходу. Интернет-обитатели постоянно советуют знаменитости заняться своим здоровьем.

Накануне Карпович вновь дала повод для сплетен. Актриса шокировала внезапной сменой имиджа. Звезда поменяла привычную короткую стрижку на длинные локоны. Видимо, звезде нарастили искусственные пряди в салоне, ведь еще неделю назад на программу Первого канала "Вечерний Ургант" она приходила с каре.

Подписчики теперь гадают, с чем связаны такие кардинальные перемены. Есть мнение, что актриса "пришила" пряди ради новой роли. Также фанаты не исключают, что на смену имиджа звезду ситкома "Папины дочки" толкнули проблемы в личной жизни. Ходят слухи, что отношения Мирославы Карпович со звездой "Мажора" Павлом Прилучным далеки от идеала. В октябре даже муссировался слух о том, что знаменитости поставили точку в романе. Позднее, когда Мирославу и Павла заметили на совместном отдыхе в Сочи, стало ясно, что информация о разрыве ложная.