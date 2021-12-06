В судьбе помирившегося с молодой женой Логинова случилось важное событие

Актер Виктор Логинов стал звездой в середине нулевых, появившись в ситкоме "Счастливы вместе". В теленовелле артист сыграл главную роль – неудачливого продавца обуви Гену Букина. Этот персонаж так полюбился публике, что в Екатеринбурге ему даже установили памятник.
После премьеры проекта "Счастливы вместе" карьера Виктора Логинова пошла в гору, правда, снимали актера исключительно в сериалах. Центральную роль в полнометражном кино артист получил только к 46 годам – в ленте "Здравствуй, Дедушка Мороз!". Это важное событие для актера.
9 декабря на экранах стартует новогодняя комедия "Здравствуй, Дедушка Мороз!". В ленте Виктор Логинов воплотил в жизнь образ журналиста из столицы, который волею судеб оказывается в родном городе Верхний Рубанск. По заданию редакции герой Логинова устраивается Дедом Морозом. В костюме пожилого волшебника журналист приходит в дом к мальчику, который написал Морозу трогательное послание. Встреча с ребенком переворачивает все с ног на голову.
Роль мэра Верхнего Рубанска в фильме "Здравствуй, Дедушка Мороз!" исполнил Юрий Гальцев. По сюжету герой Логинова выясняет неприятную правду о градоначальнике. Из-за противного чиновника отец мальчика оказался за решеткой по сфабрикованному делу.
Как писали "Дни.ру", Виктор Логинов смог уладить разногласия с молодой женой. Недавно 24-летняя супруга артиста сообщила о желании развестись.