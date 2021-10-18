Логинов из "Счастливы вместе" сделал признание на фоне слов жены о разводе

Со свадьбы артистов прошел только год.

Звезда сериала "Счастливы вместе" Виктор Логинов поздравил молодую супругу с первой годовщиной свадьбы. В личном микроблоге актер посвятил избраннице, актрисе Марии Гуськовой, трогательный пост.

По словам Логинова, за минувший после бракосочетания год он был в разлуке с любимой максимум неделю, а может и того меньше. Супруга ни на шаг не отходит от артиста. Виктор признался, что Мария занимает особое место в его жизни. "Я не оставался без тебя в душе. В сердце. В голове. Я очень люблю тебя, моя жена!" – сделал признание актер сериала.

К публикации Виктор Логинов прикрепил фото, на котором запечатлен с супругой. В кадре Гуськова нежно обнимает артиста.

Судя по всему, 46-летнему Виктору и 24-летней Марии удалось уладить разногласия. Известно, что в начале сентября Гуськова собиралась уйти от звезды сериала "Счастливы вместе". О том, что будет разводиться, актриса сообщила подписчикам личного микроблога.

Гуськова намекнула тогда, что супруг тормозит ее карьеру. Дескать, Логинов мешает ее самореализации. Между тем ходили слухи, что общий язык пара не может найти из-за внушительной разницы в возрасте.