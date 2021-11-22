Продал имущество, развелся с молодой женой и готов подметать дворы: как живет Виктор Логинов после сериала "Счастливы вместе"

Большинство россиян знают Виктора Логинова благодаря роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе". С момента выхода последней серии прошло почти 10 лет – за это время в жизни актера многое изменилось

Виктор Логинов родился в 1975 году и начал проявлять тягу к творчеству уже в раннем детстве. Соседи и одноклассники нередко становились зрителями его самодельных постановок, поэтому никто не удивился, когда юноша поступил в театральный институт в Екатеринбурге. Однако учебу пришлось приостановить на несколько лет – уже в 19-летнем возрасте Логинов впервые стал отцом и женился.

Чтобы обеспечить семью, Виктору приходилось перепробовать несколько профессий. Он попробовал себя в роли машиниста, диджея, экскурсовода и даже арт-директора. Закончить учебу актер смог только в 2004 году, а уже через два года о нем узнала вся страна – на экраны вышел сериал "Счастливы вместе", где он исполнил одну из главных ролей.

Съемки в ситкоме принесли артисту не только много положительных эмоций и любовь зрителей, но и приличные гонорары. Со временем звезда обзавелась недвижимостью и в России, и за границей, приобрела машину. Однако после того, как "Счастливы вместе" закончились, дела у Логинова пошли куда хуже – ни один проект, в котором он участвовал, не имел такой успех.

Несмотря на то, что актера не переставал пополнять свою фильмографию, он уже не мог похвастаться крупными гонорарами. Виктор признавался, что привык жить на широкую ногу, но не занимался инвестициями и не обзавелся собственным бизнесом. Так во время пандемии, когда артист остался без работы, он был вынужден начать распродавать имущество.

По словам актера, он регулярно обивает пороги кастингов, но редко получает реальные предложения. На сегодняшний день основным заработком Логинова является зарплата ведущего одного из развлекательных шоу. Однако скоро артист появится на экранах в большом проекте.

Работа над фильмом "Здравствуй, Дедушка Мороз" началась в прошлом году – Виктор впервые за всю карьеру получил главную роль в кино. Но съемки в новогоднем проекте – не единственное важное событие в жизни Логинова, произошедшее в прошлом году. В октябре 2020 года 46-летний Виктор отправился в ЗАГС в четвертый раз. Он женился на актрисе Марии Гуськовой, которая моложе звезды на 24 года. Однако брак распался меньше чем через год – в сентябре девушка сообщила о расставании.

Этот союз – единственный из трех предыдущих, где Логинов не завел детей. На сегодняшний день у артиста четверо наследников. 27-летняя Анна появилась на свет от первой жены актера Натальи, 19-летний Дмитрий – в браке со Снежаной Морозовой, а 15-летний Александр и 10-летний Иван – от третьей супруги Ольги. Звезда признавалась, что мечтает о детях и от четвертой жены, однако брак закончился разводом меньше чем через год после свадьбы.

Несмотря на то, что сейчас Виктор переживает не лучшие времена, он намерен зарабатывать на жизнь честным путем. Актер не одобряет онлайн-курсы и марафоны, созданием которых увлеклись многие известные личности, и готов работать даже дворников, если придется.