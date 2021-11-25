"Стыдно": Логинов из "Счастливы вместе" узнал о позорной трусости Урганта

Шоумен и артист поделились историями провалов.

Актера Виктора Логинова прославил ситком "Счастливы вместе". В сериале, который выходил на экраны с 2006 по 2013 год, он играл неудачливого продавца обуви Геннадия Букина.

В программе шоумена Ивана Урганта Виктор Логинов признался, что в прошлом поменял много профессий. Например, будущая знаменитость работала охранником в одном из кемеровских колледжей, а также трудилась в шахте проходчиком.

Проходчики, как рассказал Логинов, прорубают тоннели в породе, в которые позже спускают специальные комбайны. По словам Виктора, он и его коллеги добывали уголь.

Позднее звезда сериала "Счастливы вместе" трудилась в должности спасателя. Как отметил артист, он "доставал людей, которые потерпели фиаско".

Как-то раз Логинову срочно нужны били деньги, поэтому он пошел продавать книги. На этой работе Виктор продержался всего день.

В рамках шоу телеведущий Иван Ургант тоже поделился неудачным трудовым опытом. Однажды знаменитость устроилась коммивояжером. Артисту вручили шоколад, листовки и попросили разнести их по магазинам. Как признался Ургант, он струсил и так и не решился выполнить поручение руководства. Иван съел целую сумку сладостей. Он был уверен, что работодатель не сможет проверить итоги его работы.

"Я не знаю, чего меня бес попутал, но я пришел за зарплатой", – вспомнил о своем позоре шоумен.

Оказалось, что листовки коммивояжеров отличались по цвету. С рекламой от Урганта в компанию никто не пришел. "Мне стыдно до сих пор!" – признался Виктору Иван.