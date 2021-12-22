Второй сезон сериала "Ведьмак": бешеная популярность, критика авторов и планы на третью часть

17 декабря на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала "Ведьмак". Менее чем через неделю лента о приключениях Геральта из Ривии возглавила мировой топ сервиса.
Как сообщили в Netflix, вторая часть "Ведьмака" заняла лидирующую позицию в 93 странах. Между тем пересмотреть первый сезон многосерийной картины решили в 89 государствах.
Зрители со всего мира уже потратили на просмотр нового сезона в общей сложности 142 миллиона часов. И это всего за три дня с момента старта. Интересно, что первая часть "Ведьмака" набрала только 49 миллионов часов общего просмотра.
Публика приняла продолжение "Ведьмака" теплее, чем премьерные серии. Между тем критики в адрес создателей шоу стало больше. Поклонников книг польского писателя Анджея Сапковского раздражает несоответствие сюжета сериала канону. Ругаются фанаты романов о Геральте из Ривии на неудачный, по их мнению, подбор актеров.
Свое недовольство фанаты каноничной истории сосредоточили вокруг шоураннера сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрич. Сложилось мнение, что 43-летняя сценаристка в одиночку принимает решения о судьбе картины. Между тем продюсер Томаш Багиньски заступается за коллегу по цеху. На своей странице в "Фейсбук" он сообщил, что все связанные с сериалом идеи выносятся на коллективное обсуждение, в котором участвуют постановщики, авторы сценария и продюсеры. Любые изменения в сюжет тщательно обдумываются и добавляются только в том случае, если для этого находятся веские причины.
Сама Лорен Хиссрич в свежем интервью заявила, что не чувствует необходимости выходить за рамки романов Анджея Сапковского. Концовка сериала, обещала сценаристка, будет такой же как в книгах. Тем временем Хиссрич отметила, что сериал является свободной адаптацией, поэтому в него могут попасть истории из разных работ фэнтезийного цикла писателя.
Лорен Хиссрич рассказала также, что в разработке уже находится третий сезон сериала. Сценарий следующей части уже написан, начинается подготовка к съемкам.
Третий сезон сериала "Ведьмак", поведала Лорен Хиссрич, будет основан на книге "Час Презрения", однако в него войдут некоторые эпизоды из романа "Кровь эльфов". Премьера третьего сезона предварительно назначена на 2023 год. Всего, как заметила Хиссрич, в сериале "Ведьмак" будет семь сезонов.