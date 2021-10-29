"Нас ожидает новый "Форсаж": рэп в трейлере второго сезона "Ведьмака" назвали провалом

Netflix опубликовал в Интернете официальный ролик.

В Сети появился трейлер второго сезона сериала "Ведьмак". Официальный ролик опубликован на ютуб-канале стриминг-платформы Netflix.

Трейлер обещает зрителям много экшен сцен с участием главного героя – Геральта из Ривии. Теперь персонажа актера Генри Кавилла будет сопровождать принцесса Цирилла. Также из видео поклонники узнают, что началась масштабная война между севером и югом. Страшные монстры очнулись ото сна, поэтому грядет конец света. Впрочем, Геральт настроен позитивно. По словам героя, на своем веку он видел три апокалипсиса, поэтому не верит негативным прогнозам.

В комментариях к трейлеру поклонники "Ведьмака" сошлись во мнении, что музыкальное сопровождение совсем не вяжется с видеорядом. Идею включить рэп-композицию в рекламный ролик второго сезона назвали провальной. Песня, звучащая на фоне, считают интернет-обитатели, больше подошла бы для новой картины из серии "Форсаж".

"Саундтрек – абзац, конечно. Всю атмосферу убивает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Надеюсь, хип-хопа в самом сериале не будет. Лолкек. Обратите внимание на музыку из игр, Уважаемые Нэтфликс", "вместо рэпа лучше что то из польской музыки звучал бы)", "Судя по саундтреку, нас ожидает новый форсаж", "Форсаж 12 Цири наносит ответный удар", – рассуждают поклонники истории.

Как писали "Дни.ру", ранее компания Netflix обнародовала дату старта второй части "Ведьмака". Продолжение истории увидит свет 17 декабря 2021 года.