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Сериалы
Раскрыт баснословный гонорар Генри Кавилла за съемки в новой части "Ведьмака"

Раскрыт баснословный гонорар Генри Кавилла за съемки в новой части "Ведьмака"

Артист, судя по всему, попросил прибавку.
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Американские СМИ раскрыли гонорар актера Генри Кавилла за съемки в новой части сериала "Ведьмак". За каждый эпизод второго сезона артист получил по миллиону долларов. Всего в продолжении картины о приключениях Геральт из Ривии восемь серий – это восемь миллионов долларов.

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Судя по всему, перед стартом съемок второй части Генри Кавилл попросил прибавку. Известно, что в премьерном сезоне его запросы были куда скромнее – артисту платили не более 400 тысяч долларов за серию.

Впрочем, шоураннер "Ведьмака" Лорен Хиссрич считает, что Генри Кавилл стоит тех денег, которые ему платят. Исполнитель главной роли, говорит создательница проекта, осознает ответственность, которая лежит на его плечах. "Он знает, что он № 1 в списке вызовов", – подчеркнула сценаристка.

Работать с Кавиллом, утверждает Хиссрич, – одно удовольствие. "Он приходит вовремя. Он всегда знает свои реплики. Он всегда знает свою хореографию и, конечно, всегда знает, что должен делать", – отметила сценаристка.

Напомним, второй сезон сериала "Ведьмак" выйдет на экраны 17 декабря. Транслировать ленту будет стриминговый сервис Netflix.

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Фото: Aleksander Majdanski via www.ima / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 16:51 Источник: The Hollywood Reporter ✓ Надежный источник
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