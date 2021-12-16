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Сериалы
Невеста Прилучного: Карпович в белом платье заинтриговала сообщением о торжестве

Невеста Прилучного: Карпович в белом платье заинтриговала сообщением о торжестве

Звезда сериала "Папины дочки" предстала во всей красе.
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35-летняя Мирослава Карпович, по слухам, почти два года встречается с коллегой по цеху Павлом Прилучным. Поговаривают, что знаменитости довольно продолжительное время живут вместе. Кроме того, Мирослава уже познакомилась с детьми избранника от прошлых отношений – Тимофеем и Мией. Прилучный и Карпович пару раз брали ребятишек на совместный отдых.

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 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Публика, затаив дыхание, предвкушает развития событий. Поклонники, зная склонность Павла к саморазрушению и загулам, с нетерпением ждут, когда он женится. Дескать, брак будет сдерживать порывы Прилучного. На этом фоне свежее заявление Мирославы Карпович о том, что скоро в ее жизни состоится важное мероприятие, выглядят крайне интригующими.

Звезда сериала "Папины дочки" в личном микроблоге показала, как примеряет белоснежное платье. Кружевной наряд Мирославы поклонники приняли за подвенечный. Сообщением о создании прически и торжественного макияжа Карпович добавила масла в огонь.

Фото: instagram.com / m1r0slava_karpovich

Впрочем, спустя время выяснилось, что Мирослава подбирала платье для бала. "Папину дочку" выбрали в качестве ведущей благотворительного вечера.

Павел Прилучный между тем наслаждается жизнью в статусе холостяка. Артист ставит лайки под пикантными фото супруги продюсера Александра Цекало в "Инстаграм". Кроме того, недавно актер снялся в клипе вокалисток Кати и Волги Король. Музыкальный ролик получился откровенным и резонансным.

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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 16:52 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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