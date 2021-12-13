Избавился от гроба: покрытый с ног до головы тату сын Яковлевой сообщил об удалении

Единственный сын звезды сериала "Каменская" практически свел скандальное тату со своего лица. Ранее недалеко от виска Дениса Шальных красовался гроб.
В эфире популярного ток-шоу Шальных рассказал, что удаление нательных рисунков лазером – довольно болезненная процедура. Кроме того, кожа после манипуляций очень долго заживает. Избавиться полностью от татуировки пока не получилось, но она уже практически незаметна.
"Мама довольна", – отметил Денис. По словам Шальных, который с ног до головы покрыт тату, рисунок гроба раздражал его мать сильнее остальных.
Наследник звезды сериала "Каменская" сейчас трудится в барбершопе – парикмахерской для мужчин. Сын знаменитости стрижет головы и бороды клиентам и, кажется, всем доволен. Зарплата, говорит Шальных, небольшая – от 25 тысяч рублей. Женщин Денис стричь не любит, исключение молодой человек делает только для своей девушки.
Сын Елены Яковлевой некоторое время работал инструктором по фитнесу, но эта профессия быстро ему надоела. По словам Дениса, у него нет дара убеждения, а хороший тренер должен мотивировать клиента.
Сейчас Денис Шальных живет отдельно от матери. В свободное от работы время отпрыск Елены Яковлевой занимается бодибилдингом. В тренажерном зале парень добился хороших результатов.