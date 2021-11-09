Звезда "Ольги" Яна Троянова исчезла после призыва к митингу

Поклонники звезды сериала "Ольга" Яны Трояновой очень взволнованы. Знаменитость с весны не появляется в соцсетях. Последняя запись в инстаграм-аккаунте артистки датирована 21 апреля.
Тогда Троянова заявила, что собирается участвовать в мирном митинге в Волгограде. Актриса намеривалась протестовать против действующей власти. "Молчать сегодня преступно. Это наша страна!" – заявила Яна подписчикам.
С тех пор в микроблоге звезды "Ольги" затишье. Знаменитость не публикует фото, не делится мыслями не записывает "Сторис". Неравнодушные к судьбе Трояновой люди бьют тревогу. В комментариях к последнему посту Яны фанаты вот уже несколько дней просят ее выйти на связь.
Переживающие за артистку подписчики даже обратились к коллеге Яны Трояновой по сериалу "Ольга" Алине Алексеевой. "Здравствуйте, Алина. Может, вы знаете. С Яной Трояновой все хорошо? Ее инст "покинул чат", да и вообще о ней нет информации (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Алине в соцсетях пользовательница Сети.
Алексеева поспешила успокоить напуганных фанатов Трояновой. По словам актрисы, ее коллега в добром здравии. "С ней все хорошо, она на отдыхе ❤️", – поведала Алина.
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