"Это последний в моей жизни спектакль": битая Кравченко сообщила Садальскому печальную новость

Татьяна Кравченко из сериала "Сваты" и актер Станислав Садальский в январе вместе выйдут на одну сцену. Знаменитости сыграют экс-супругов в спектакле "Гвоздь сезона". От партнерши 70-летний артист в восторге. По словам Станислава Юрьевича, Татьяна Эдуардовна поразила его профессионализмом на репетиции. "С листа читает уже смешно", - восхищается Садальский.
Актер считает коллегу личностью без двойного дна. Станиславу Юрьевичу очень важно, чтобы его партнерша была порядочным человеком. Как заметил актер, с некоторых пор он очень избирателен в общении, людей, которые вызывают лишь презрение, в его окружении теперь нет.
Накануне ночью Станислав Садальский посмотрел на одном из телеканалов передачу о Татьяне Кравченко. "Хорошая она, только несчастливая", – рассудил после знакомства с программой актер.
В этом шоу, добавил Станислав Юрьевич, Татьяна Эдуардовна жалуется, что в детстве подвергалась насилию. Во взрослом возрасте актриса тоже терпела побои от любимых. Актриса не была хрупкой барышней и занималась спортом, но никогда не давала сдачи. "Боялась, что так ударю, что убью. И сяду!" – процитировал Кравченко Садальский.
Актер рассказал также, что сегодня после репетиции Кравченко сообщила ему печальную новость. Сказала, что больше не сможет выходить с ним на сцену.
"Это последний в моей жизни с тобой спектакль", – поведала 67-летняя звезда серила "Сваты".
Пессимизма партнерши Станислав Юрьевич не разделяет. Садальский уверен, что он и его коллега еще будут играть "на разрыв аорты" в других совместных проектах. Дескать, они все еще молоды и любимы народом.
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