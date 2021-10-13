Обнародован первый официальный трейлер 7 сезона сериала "Сваты"

Скоро свет увидит седьмой сезон сериала "Сваты". В Сети уже появился трейлер финальной части проекта.
Кадры свежих эпизодов в личном микроблоге показала звезда ситкома Татьяна Кравченко. "СВАТЫ" ВОЗВРАЩАЮТСЯ! На ваши экраны ❤️🙏🏼 Долгожданная премьера. УЖЕ СОВСЕМ СКОРО! ❤️(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала под публикацией исполнительница роли Валюхи Будько.
Трейлер "Сватов-7" анонсировал популярный на Украине телеканал "1+1". Дата выхода новых серий пока держится в тайне. Вполне возможно, в скором времени ленту покажут и в России.
Напомним, седьмой сезон сериала "Сваты" – последний. О том, что проект подошел к логическому завершению, еще во время съемок сообщил режиссер картины. Эту часть ленты можно без приукрашивания назвать многострадальной, ведь попытки снять ее велись с 2014 года. Закончить проект удалось только в этом, 2021 году. Финальные эпизоды снимались летом в Грузии.
Как писали "Дни.ру", в седьмой части сериала "Сваты" зрителей отправят в прошлое. Поклонники смогут познакомиться с молодыми Иваном и Валентиной Будько. Героям в юности, по слухам, посвятили два эпизода. В новой части, персонажи перенесутся в XIX век, а также отпразднуют свадьбу любимой внучки Жени.
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