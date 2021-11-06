Проклова жаждет новой встречи со звездой "Сватов": С ним всегда интересно

Елена Проклова поздравила коллегу по цеху с юбилеем.

Сегодня, 6 ноября, 75-летие отмечает звезда сериала "Сваты" и фильма "Экипаж" Анатолий Васильев. В числе прочих актера с юбилеем поздравила коллега по цеху Елена Проклова.

Проклова и Васильев вместе работали в телепроекте 2020 года "Андреевский флаг". По словам Елены Игоревны, Анатолий Александрович – замечательный человек и профессионал своего дела. С актером, отметила знаменитость, приятно взаимодействовать не только по рабочим вопросам, но и в быту.

"С ним всегда интересно, весело", – подчеркнула Проклова.

Елена Игоревна назвала юбиляра персоной открытой, импульсивной, темпераментной и наделенной хорошей фантазией. С Васильевым, добавила актриса, интересно сотрудничать не только молодым специалистам, но и мастерам своего дела. Проклова уверена, что ее партнер по "Андреевскому флагу" еще "полон творчества". Впереди у Васильева, говорит звезда, еще много профессиональных свершений. Актриса желает коллеге огромных творческих побед.

Елена Проклова призналась, что жаждет встретиться с Анатолием Васильевым на площадке еще раз. Актер, добила актриса, должен появляться на экранах только в образах настоящих героев, персонажей, которые ведут других за собой.