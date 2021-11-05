Постельные забавы с мужем: Шпица ответила на шумиху из-за появившихся в Сети интимных кадров

Звезда сериала "Полярный" Катерина Шпица накануне спровоцировала шумиху в Сети. Сдержанная обычно актриса опубликовала провокационные кадры в личном микроблоге. На фото знаменитость запечатлена вместе с мужем, бизнесменом Русланом Пановым. Катерина выглядывает из-за обнаженной спины супруга.
Подписчикам снимок показался слишком интимным. Вид голых супругов возмутил некоторых интернет-обитателей. Дескать, демонстрировать постельные забавы общественности – нехорошо. На Шпицу и Панова обрушился шквал критики от поборников морали.
Звезде сериала "Полярный" пришлось оправдываться. Катерина подчеркнула, что ни она, ни ее муж не позировали голыми. "Все дело в ракурсе", – отметила звезда. Шпица подчеркнула, что она была в платье, а ее супруг в брюках с низкой посадкой. Актриса отметила, что ее скандальный пост "позволил выявить высоконравственных людей с богатым воображением".
Шпица добавила, что "не боится молвы". Она готова открыто говорить о своих чувствах. Постулат о том, что счастье любит тишину, Катерина считает ложным. Главное, уверена артистка, не врать самим себе.
"Если вы когда-то с кем-то расставались, то уж точно не потому, что когда-то рассказывали, что любили", – сказала звезда "Полярного".
Катерина Шпица напомнила, что в ее соцсетях много фото в купальнике. Такие кадры, заметила артистка, не вызывают негатива и собирают много лайков.
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