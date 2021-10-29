"Хотела прыгнуть, подраться": дотошная Шпица эмоционально отреагировала на решение режиссера

29 октября день рождения празднует актриса Катерина Шпица. Звезде сериала "Полярный" исполнилось 36 лет.
С личным праздником знаменитость поздравил участник КВН, телеведущий Ашот Кещян. Шпица и Кещян вместе работали над сериалами "Старая гвардия. Прощальная вечеринка" и "Старая гвардия. Огненный след".
По словам телеведущего, Шпица – настоящий профессионал. Актриса очень обязательна и старается делать все сама. Катерина часто отказывается от помощи дублера.
Однажды на съемках экстремальную сцену сняли без участия Шпицы. Режиссер не захотел включить актрису в эпизод, так как не было времени на репетиции и дополнительные дубли. Катерина, узнав, что ее заменили каскадером, отреагировала эмоционально. "Она жаловалась, хотела прыгнуть, подраться", - вспомнил Кещян.
Как оказалось, актриса сериала "Полярный" очень дотошна. Актриса внимательно относится к деталям, прописанным в сценарии, всегда указывает на неточности.
Звезда КВН пожелала здоровья Катерине Шпице, удачи и творческого роста. Ашот Кещян уверен, что актриса не остановится на достигнутом и проживет долгую и счастливую жизнь.
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