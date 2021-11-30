"Если бы вы просто молчали": известный актер врезал Сябитовой в момент беседы тет-а-тет

Звезда сериала "Универ" Стас Ярушин рассказал о причине конфликта с телесвахой Розой Сябитовой. На съемках шоу "Звезды в Африке" знаменитости не могли найти общий язык.
По словам Ярушина, Сябитова с первых минут в игре вела себя неправильно. Телеведущая пришла завоевать шоу и всем открыто это показала. Роза должна была идти к своей цели "потихонечку", считает Стас.
Кроме того, отметил артист, Сябитова была непоследовательной. Сначала теледива жаловалась, что не смогла выпить коктейль из жуков и заработать для команды дополнительные баллы, а когда ей все же принесли чашу с напитком из насекомых, употребить его отказалась.
Ярушин осуждает поведение телесвахи. Актер "Универа" подчеркнул что он, парень из Челябинска, привык отвечать за сказанное.
"Если бы вы просто молчали и не выпили, я вам бы ничего не сказал. Но вы пошли поперек всего", – врезал Сябитовой артист в момент беседы тет-а-тет.
Стас Ярушин добавил, что считает Розу Сябитову большим молодцом и отличным психологом. Негативных эмоций к телеведущей артист не испытывает.
Звезда сериала "Универ" отметила, что участники, которые покинув программу поливают других игроков грязью, страдают отсутствием ума. Конфликты на проекте происходят исключительно ради хайпа, дескать, это всего лишь часть шоу. В действительности никто не держит зла на оппонентов. Артист считает, что некоторые звезды не поняли правил игры и приняли происходящее всерьез.