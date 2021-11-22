"Нагло, пошло и неумно!": разъяренная Распутина ответила на оскорбления Васильевой

Недавно Татьяна Васильева дала интервью, в котором раскритиковала звездных коллег Елену Проклову, Машу Распутину, Марию Максакову и других, назвав их туповатыми.
Певица Маша Распутина ответила на критику в свой адрес. Она разозлилась услышанным, ведь Васильева ее толком не знает. Как можно говорить такое?
"В этом интервью Васильева говорит, что в людях очень мало доброты, а сама поступает нагло, пошло и неумно", – заявила 57-летняя Распутина.
Она добавила, что видела с глазу на глаз Васильеву всего один раз на одном из проектов. Друг друга коллеги совсем не знают, а судить о человеке только на основании услышанного от кого-то неправильно. Более того, отметила Распутина, сейчас многие слова звезд перевирают.
Распутина уверена, что Васильеву вынудили сказать такие нелицеприятные вещи в адрес своих коллег.
Скорее всего, считает Маша Распутина, Васильевой задали компрометирующий вопрос, и она ответила таким образом. Певица напомнила, что с ней и ее семьей недавно поступили ровно так же. Телевизионщики раздули из истории ее семьи целый скандал с избиениями и инцестом. Распутина добавила, что ее дочь подло использовали.