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Шоу-бизнес
"Нагло, пошло и неумно!": разъяренная Распутина ответила на оскорбления Васильевой

"Нагло, пошло и неумно!": разъяренная Распутина ответила на оскорбления Васильевой

Певица Маша Распутина ответила Татьяне Васильевой, которая назвала ее туповатой.
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Недавно Татьяна Васильева дала интервью, в котором раскритиковала звездных коллег Елену Проклову, Машу Распутину, Марию Максакову и других, назвав их туповатыми.

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 Маша Распутина

Маша Распутина певица

Певица Маша Распутина ответила на критику в свой адрес. Она разозлилась услышанным, ведь Васильева ее толком не знает. Как можно говорить такое?

"В этом интервью Васильева говорит, что в людях очень мало доброты, а сама поступает нагло, пошло и неумно", – заявила 57-летняя Распутина.

Она добавила, что видела с глазу на глаз Васильеву всего один раз на одном из проектов. Друг друга коллеги совсем не знают, а судить о человеке только на основании услышанного от кого-то неправильно. Более того, отметила Распутина, сейчас многие слова звезд перевирают.

Распутина уверена, что Васильеву вынудили сказать такие нелицеприятные вещи в адрес своих коллег.

Скорее всего, считает Маша Распутина, Васильевой задали компрометирующий вопрос, и она ответила таким образом. Певица напомнила, что с ней и ее семьей недавно поступили ровно так же. Телевизионщики раздули из истории ее семьи целый скандал с избиениями и инцестом. Распутина добавила, что ее дочь подло использовали.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 16:03 Источник: Starhit ✓ Надежный источник

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