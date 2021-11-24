Результат диеты или пластика?: метаморфозы самой красивой актрисы Турции Ханде Эрчел

Звезда заметно преобразилась за короткий срок.

24 ноября Ханде Эрчел, которую многие считают самой красивой актрисой Турции, отмечает 28-летие. В преддверии дня рождения звезда сериала "Постучись в мою дверь" вновь оказалась в центре внимания. Появление Эрчел на церемонии награждения престижной премии стало резонансным. В Сети вновь обсуждают перемены во внешности красавицы.

Есть мнение, что идеальное лицо Ханде Эрчел – результат пластики и уколов "красоты". Сложно не заметить метаморфозы, которые происходят с актрисой последние несколько лет. В сериале 2019 года "Кольцо" у Ханде пока еще присутствуют пухлые щечки, за которые, к слову, ее и полюбили в свое время зрители. Между тем уже в 2020-м в ленте "Постучись в мою дверь" турчанка предстает с острыми, отчетливыми скулами.

Эксперты в области эстетической медицины полагают, что Ханде Эрчел удалила комки Биша. Это несложная операция, которая делает овал лица более привлекательным. От лишней жировой ткани в районе подбородка, как говорят медики, Эрчел избавили с помощью липолитиков – препаратов, которые при подкожном введении уничтожают все нежелательные отложения.

Немного звезда "Постучись в мою дверь" подкорректировала нос. Предположительно Ханде поправили спинку и переносицу, сделав их чуть тоньше. Периодически Эрчел, как считают специалисты, увеличивает губы с помощью инъекций гиалуроновой кислоты.

Отметим, сама Ханде Эрчел на обвинения в пластике реагирует с юмором. По словам актрисы, ее кардинальнее преображение – результат похудения. Дескать, с лишними килограммами ушли и щеки. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" смогла за короткий срок сбросить 20 килограммов. Тот факт, что склонна к полноте, Эрчел никогда не скрывала. Теперь знаменитость сидит на строгой диете и активно занимается спортом. С тренировками актрисе сейчас помогает возлюбленный и коллега по цеху Керем Бюрсин.

Ханде утверждает, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Между тем актриса не имеет ничего против уколов "красоты".

Добавим, в 2020 году Ханде Эрчел названа самой красивой девушкой мира согласно рейтингу "Top Beauty World". В 2012-м актриса стала победительницей конкурса красоты в Турции. В том же году Эрчел заняла второе место на состязании красавиц "Miss Civilization of the World", которое проходило в Баку.