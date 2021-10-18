Роман звезд сериала "Постучись в мою дверь" оказался на волоске из-за родственницы

Любовь знаменитостей проходит проверку на прочность.

По данным турецких СМИ, в отношениях звезд теленовеллы "Постучись в мою дверь" назрел кризис. Дескать, роман Керема Бюрсина и Хандэ Эрчель висит на волоске.

Дело в том, что старшая сестра актрисы, Гамзе Эрчель, продолжает общаться с певцом – Муратом Далкылычем. Вокалист, напомним, в недавнем прошлом был возлюбленным Хандэ Эрчель.

Дружба Эрчель-старшей с несостоявшимся зятем выводит Бюрсина из себя. Керем считает, что Гамзе должна прекратить общение с Муратом. Причина такой бурной реакции актера не известна. Возможно, в прошлом имела место неприятная ситуация и это ее отголоски. В любом случае Бюрсин настроен серьезно.

Хандэ Эрчель, тем временем, оказалась между молотом и наковальней. Артистка не хочет вмешиваться в отношения сестры с певцом. Эрчель пытается успокоить любимого, отмечая, что он – главное в ее жизни.

Ранее звезды сериала "Постучись в мою дверь" хотели вместе уехать на несколько месяцев в Америку. В США Хандэ Эрчель собиралась пройти актерские курсы. После скандала Керем Бюрсин внезапно поменял планы.

Напомним, Керем Бюрсин и Хандэ Эрчель познакомились на съемках сериала "Постучись в мою дверь". На момент премьеры теленовеллы в середине 2020 года Эрчель связывали отношения с Далкылычем. Спустя непродолжительное время после старта проекта Хандэ и Мурат объявили о расставании. Причину разрыва пара не обнародовала, однако сплетники шептались, что все из-за Керема. Мол, "химия" между Бюрсином и Эрчель была слишком очевидной.