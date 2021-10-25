Не выдержали: влюбленные звезды из "Постучись в мою дверь" показали идиллию после слухов о разрыве

Накануне сладкая парочка Керем Бюрсин и Хандэ Эрчель были пойманы папарацци в аэропорту. Актер сериала "Постучись в мою дверь" вернулся в Турцию из Испании, где был с рабочим визитом. Возлюбленная ждала артиста на стоянке, в припаркованной машине.
Хандэ Эрчель, как сообщили репортеры, пришлось довольно долго ожидать избранника. Артистка даже успела пообщаться с представителями прессы. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" подтвердила, что собирается в США. В Америке знаменитость будет учиться актерскому мастерству. По словам Эрчель, Бюрсин, возможно, полетит вместе с ней.
Хандэ Эрчель добавила, что пока не может обрадовать поклонников новостью о новом проекте. Между тем актриса, читает сценарии, которые ей присылают продюсеры.
Бюрсин и Эрчель не виделись около недели и очень друг по другу соскучились. Звездам сериала "Постучись в мою дверь" пришлось вести себя очень сдержанно при репортерах. Они скрыли эмоции и даже не обнялись при встрече. Актеры не выдержали и поспешили отделаться от журналистов, чтобы наконец побыть наедине.
Напомним, еще недавно турецкие СМИ сообщали, что в отношениях Керема и Хандэ назрел кризис. Дескать, из-за сестры Эрчель пара серьезно поскандалила. Появились слухи о возможном расставании звезд сериала "Постучись в мою дверь". К радости поклонников, Бюрсин и Эрчель все еще вместе и демонстрирую идиллию.
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