Эргенч, Озчивит, Эрчел: раскрыты баснословные заработки звезд турецких сериалов

Актеры первого эшелона имеют миллионные гонорары.

СМИ раскрыли гонорары популярных турецких знаменитостей. Самыми высокооплачиваемыми актерами, как выяснили журналисты, ожидаемо являются 36-летний Бурак Озчивит и 51-летний Халит Эргенч. Звезды теленовеллы "Великолепный век" получают рекордные для индустрии зарплаты. За одну серию Озчивит и Эргенч зарабатывают по 250 тысяч турецких лир – это чуть больше двух миллионов рублей. Ежемесячный гонорар актеров может составлять миллион лир – 8,6 миллиона рублей – баснословные заработки для Турции.

Далее в списке следует Кыванч Татлытуг – звезда сериалов "Курт Сеит и Александра", "Запретная любовь", "Отважный и красавица". Татлытуг зарабатывает по 200 тысяч лир за эпизод, что равно 1,7 миллиона рублей. По такой же ставке работает Кенан Имирзалыоглу, который известен работой в проектах "Алеф", "Дядя Кара", "Путь дракона".

Красавец Джан Яман за пределами Турции более известен, чем, например, Кенан Имирзалыоглу, однако это не сказывается на его гонораре. За один эпизод Яману платят 100 тысяч лир.

Гонорары женской части турецкого кинематографа оказались существенно ниже. Самую большую зарплату требует супруга Бурака Озчивита, 35-летняя Фахрие Эвджен. Одна серия с участием знаменитости стоит 150 тысяч лир, что на наши деньги равно 1,2 миллиона. Правда, с 2017 года Эвджен нигде не снималась, так как находилась в декретном отпуске. В конце минувшего лета Фахрие наконец вернулась к работе. Как писали "Дни.ру", артистка трудится в новой исторической теленовелле "АльпАрслан".

Отметим, Фахрие Эвджен не единственная актриса с хорошим доходом. Аналогичный гонорар, 150 тысяч лир за серию, получают Серенай Сарыкая и Джансу Дере.

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел зарабатывает 100 тысяч турецких лир за эпизод – примерно 860 тысяч рублей. Отметим, съемки в кино – не единственный источник дохода 27-летней актрисы. Эрчел много работает в рекламе. Кроме того, ее инстаграм-аккаунт очень популярен – на страницу Ханде подписано 24,4 миллиона подписчиков.

Примерно 860 тысяч рублей за появление в одном эпизоде платят 29-летней Демет Оздемир. Актриса снималась в сериалах "Запах клубники", "Ранняя пташка" и "Курт Сеит и Александра".