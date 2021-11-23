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Сериалы
Столкнувшаяся с тяжелым недугом звезда "Моей прекрасной няни" прервала молчание из-за Гаркалина

Столкнувшаяся с тяжелым недугом звезда "Моей прекрасной няни" прервала молчание из-за Гаркалина

Актриса Ольга Прокофьева попрощалась с другом и учителем.
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Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" Ольга Прокофьева в начале октября столкнулась с серьезным недугом. У актрисы диагностировали коронавирусную инфекцию. Несколько дней Прокофьева провела в больнице, затем долечивалась дома. Столкнувшись с опасной заразой, актриса пропала с радаров. Трагические события заставили Прокофьеву прервать молчание.

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 Валерий Борисович Гаркалин

Валерий Борисович Гаркалин актер

Сегодня, 23 ноября, Ольга Прокофьева посетила церемонию прощания с коллегой и другом Валерием Гаркалиным. Общаясь с журналистами, звезда "Моей прекрасной няни" призналась, что считала актера своим учителем.

Прокофьева отметила, что теперь, делая тот или иной выбор, будет вспоминать Народного артиста. "Я буду говорить: "А как бы сейчас Гаркалин сделал?" – поделилась Ольга. Знаменитость добавила, что бесконечно любила и уважала Валерия Гаркалина.

Напомним, прощание со звездой фильма "Ширли-мырли" состоялось в учебном театре ГИТИСа. С 2002 года Валерий Гаркалин руководил в вузе мастерской Факультета эстрады. Актер умер 20 ноября в медицинском учреждении после продолжительной борьбы с коварным ковидом и его осложнениями. Знаменитость похоронили рядом с супругой на Миусском кладбище.

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Фото: АГН «Москва» / Софья Сандурская
Автор: 23 ноября 2021, 17:25 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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