Папарацци засняли побег ставшего многодетным отцом султана Сулеймана из "Великолепного века"

Супруга исполнителя роли султана Сулеймана, актриса Бергюзар Корель, родила девочку. Новорожденную знаменитости назвали Лейлой. Кроха появилась на свет абсолютно здоровой.
Для 51-летнего Эргенча и 39-летней Корель это третий ребенок. У пары уже подрастают два сына – 11-летний Али и Хан, которому уже год и восемь месяцев.
На днях Корель рассказала о чувствах, которые посетили ее сразу после рождения долгожданной девочки. Актрисе казалось, что она преодолела сложный и длительный марафон. Знаменитость ощущала усталость, тревогу вперемешку со счастьем и смущением. В личном микроблоге Бергюзар Корель поблагодарила родных, друзей и поклонников, которые молились за нее и ее ребенка, и присылали добрые пожелания.
Халит Эргенч, в свою очередь, комментировать очередное пополнение в семье не стал. В соцсетях звезды сериала "Великолепный век" тишина с конца июля.
Вездесущим папарацци удалось выследить Халита Эргенча. Актер ехал на машине по престижному району Стамбула Этилер. Звезда "Великолепного века" отказалась комментировать радостное событие, сославшись на сильную занятость. "Я слишком тороплюсь, отпустите меня", – сказал перегородившим дорогу журналистам артист. Папарацци удалось заснять только то, как исполнитель роли султана Сулеймана сбегает от них на авто. Вероятно, Халит спешил к жене и детям.
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