"Собрала два чемодана": Милославская сообщила о расставании с облысевшим Петровым

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров около двух лет встречается с коллегой по цеху Стасей Милославской. Недавно актер спровоцировал слухи о скорой свадьбе. Александр намекнул, что видит Стасю своей женой в будущем. Артист не скрывает, что очень счастлив с избранницей.
Между тем выяснилось, что в начале этого, 2021 года, отношения Петрова и Милославской прошли проверку на прочность. Стасе и Александру пришлось расстаться. Знаменитости не виделись без малого полгода.
"Шестого января я собрала два чемодана и на пять месяцев улетела на съемки", – рассказала Милославская в свежем интервью.
Площадка нового проекта, по словам Стаси, находилась в Мадриде. Актрису поселили в гостинице и до конца съемок не отпускали на родину из-за введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции ограничений. Кроме того, Милославской приходилось три раза в неделю сдавать ПЦР-тест. С любимым актриса разговаривала только по видеосвязи. Даже свой день рождения звезде пришлось отмечать по зуму.
Петров, к слову, в этот период многое сделал, чтобы избранница его не забыла. Для зазнобы Александр даже снял короткометражный фильм "Стася, я люблю тебя!". Этим роликом Петров поздравил любимую с 26-летием.
Напомним, знаменитости познакомились на съемках фильма "Стрельцов", где исполнили роли мужа и жены. Александр и Стася какое-то время скрывали роман. Когда об отношениях звезд стало известно, на Милославскую обрушилась лавина негатива. Фанатки актера сериала "Полицейский с Рублевки" устроили его девушке настоящую травлю в Сети. "Столько зависти, желчи и грязи сейчас обращено в мою сторону…" – жаловалась журналистам актриса. По словам Стаси, ей приходят тонны сообщений от недоброжелателей. Недруги оскорбляют артистку, пишут, что она скоро умрет от анорексии.
Александр Петров, между тем, сам недавно стал объектом критики. В Сети активно обсуждают свежее фото звезды "Полицейского с Рублевки". Актера запечатлели лысым.