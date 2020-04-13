Звезде футбола предложили сняться в "Полицейском с Рублевки"

Режиссер и сценарист популярной многосерийной комедии Илья Куликов поведал, что хотел бы пригласить в проект Игоря Акинфеева. Шоураннер найдет для спортсмена небольшую роль.
Куликов готов снять футболиста не только в сериале "Полицейский с Рублевки" но и в других лентах. Илья с удовольствием посотрудничает с Игорем.
Вратарь ЦСКА сниматься согласен. "Давайте сперва загадаем всем миром желание, чтобы болячки от нас отстали. Все остальное, если будет интересно, посмотрим-рассмотрим", – цитирует Акинфеева портал Metaratings.ru.
Напомним, что 6 апреля на ТНТ стартовал показ пятого сезона сериала "Полицейский с Рублевки". В этой части теленовеллы действия происходят в Академии полиции.
В центре внимания оказывается полковник Владимир Яковлев. Герой занимается воспитанием молодых кадров. Он старается выслужиться перед руководством, ведь за хорошую работу обещали погоны генерала.
В пятой части проекта не будет Гриши Измайлова. По сценарию герой Александра Петрова женился и уехал за рубеж. Смотреть сериал "Полицейский с Рублевки" онлайн можно на видеоплатформе PREMIER.
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