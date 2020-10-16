"Они конченные": режиссер сериала "Полицейский с Рублевки" о ленивых артистах

Работая над сценарием, Куликов никогда не задумывается о том, в каких условиях будут работать артисты на съемочной площадке. По мнению Ильи, профессиональных актеров подобные вопросы не волнуют. Их работа – играть роль и выполнять поставленную задачу.
"Никто же не думает о том, в каких условиях я пишу сценарии?" – сказал Куликов. Режиссер отметил, что порой, работая над новым проектом, он не спит сутками.
Илья Куликов считает, что актер с мозгами заинтересован в том, чтобы преодолевать вызовы и сложности, возникающие в процессе съемок. Хороший артист только так получает от творческого процесса удовольствие. Звезд кино, которые хотят получать большие гонорары, при этом ничего не делая, режиссер грубо обозвал. "Они конченные", – сказал кинематографист.
Пару слов Куликов сказал о проблемах сексизма и дискриминации на съемочных площадках. Илья заявил, что подобного в его команде, да и в индустрии в целом, никогда не было. Режиссер поведал, что увольняет только тех, кто плохо выполняет свою работу.
Напомним, Илья Куликов – известный сценарист и режиссер. Он автор таких проектов как "Полицейский с Рублевки", "Мылодрама", "Глухарь", "Аванпост" и других.
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