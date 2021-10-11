Эргенч из "Великолепного века" и его жена утроили вечеринку в отеле накануне родов

Звезда сериала "Великолепный век" Халит Эргенч и его супруга и коллега по цеху Бергюзар Корель совсем скоро станут родителями в третий раз. Накануне знаменитости устроили модный нынче baby shower – вечеринку в честь будущего малыша.
По словам 39-летней Бергюзар Корель, ранее она и ее муж никогда не затевали подобных праздников. Во время первой беременности Корель много работала, времени собирать гостей у нее не было. Когда актриса носила под сердцем второго малыша, грянула пандемия коронавирусной инфекции и семейству пришлось самоизолироваться дома.
Жена звезды сериала "Великолепный век" основательно готовилась к вечеринке. Бергюзар обратилась за помощью к подруге-дизайнеру. Приятельница сшила для актрисы белое платье миди. Облегающий наряд идеально сел на большой живот Корель.
Актриса арендовала зал в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel Bosphorus, что находится в стамбульском районе Бешикташ. Для Халита, Бергюзар и гостей пары накрыли роскошный стол, испекли красивый торт и множество пирожных.
В помещении по просьбе супруги исполнителя роли Султана Сулеймана организовали фотозону. Пространство для съемки было украшено персиковым тюлем, множеством шаров и зелеными ветками. Кроме того, декораторы разместили "гирлянду" из детских вещей и игрушек.
В личном микроблоге Бергюзар Корель призналась, что давно мечтала о таком празднике. С ростом семьи, отметила актриса, увеличивается и счастье в их доме. Жена Халита Эргенча напомнила, что ждет девочку. Малышке уже выбрали имя – Лейла.
Как писали "Дни.ру", Халит Эргенч и Бергюзар Корель стали мужем и женой в 2009 году. У пары подрастают два сына – 11-летний Али и полуторагодовалый Хан.
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