Профессионал с позором прогнал неумеху Виторгана от лежащей в постели красотки

Артист Максим Виторган рассказал о провале.

Актер Максим Виторган опростоволосился на съемках сериала "Беспринципные". О том, что выставил себя в невыгодном свете, он рассказал в личном микроблоге.

Из-за премьеры в театре Максим Виторган месяц отсутствовал на площадке сериала. Накануне он вернулся к работе над комедийной лентой и это его сильно воодушевило. На радостях актер решил попробовать себя в операторском ремесле. Схватившись за камеру Максим направил объектив на лежащую в эротичной позе на кровати партнершу. И Виторган, и его коллега были при этом в белых махровых халатах.

Получившиеся кадры Виторган показал профессиональному оператору. Специалист раскритиковал актера и с позором прогнал неумеху прочь.

"😜 Режиссер, оператор, группа *** уже, но держатся. Осталось-то всего ничего – месяца полтора😂Попросил нашего оператора Дугласа дать снять последний кадр в смене. Он разрешил, но посмотрев репетицию с позором погнал меня от камеры. Операторы – они такие . Непримиримые) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поведал Максим Виторган в личном инстаграм-аккаунте.

Напомним, сейчас в производстве находится второй сезон сериала "Беспринципные". В ленте актер играет одну из главных ролей. Картина в сатирической манере рассказывает о жизни состоятельных жителей Патриарших прудов.