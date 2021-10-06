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Сериалы
Марина Федункив о финансировании пьянок мужа-наркомана: С другой женщиной куражился

Марина Федункив о финансировании пьянок мужа-наркомана: С другой женщиной куражился

Актриса объяснила, почему дала деньги непутевому избраннику.
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Марина Федункив считает, что не добилась бы карьерных высот, если бы ее личная жизнь сложилась удачно. Звезда сериала "Реальные пацаны" 13 лет была гражданской женой человека, который употреблял наркотики, бил и унижал ее. Именно на излете этих отношений Марина и рванула в Москву.

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Федункив не скрывает, что очень любила мужа и думала, что сможет спасти его от зависимости. К сожалению, ситуация только усугублялась и сломала артистку как личность. Долгое время знаменитость не говорила о проблемах даже близким. Бросив супруга, она не стала выносить сор из избы.

Будучи уже в Москве, Марина продолжала интересоваться жизнью экс-избранника. Актриса опасалась, что бывший муж умрет с голоду. Она отправляла мужчине деньги на пропитание.

"Человек этот жил в Перми, уже с другой женщиной, куражился, снова пил и употреблял", – рассказала звезда "Реальных пацанов" в своей книге "Жизнь сквозь смех".

Федункив жалела непутевого любимого ровно до того момента, пока ей не поступил отрезвляющий звонок. На другом конце провода экс-избранник требовал, чтобы Марина в срочном порядке выслала ему деньги. Мужчина хамил актрисе и материл ее. С тех пор знаменитость прекратила финансировать пьянки бывшего.

Спустя непродолжительный период времени после звонка Марина Федункив публично раскрыла некоторые детали личной жизни. Друзья и родственники актрисы были шокированы.

Сама же артистка пожалела, что рассказала о своих бедах общественности. Марина не знала, как публика отреагирует на ее откровения. Знаменитость боялась осуждения.

"Стыдно было — не передать словами", – говорит Марина Федункив. К счастью, страхи знаменитости не оправдались – поклонники поддержали ее.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 16:38 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
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