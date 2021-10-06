Марина Федункив о финансировании пьянок мужа-наркомана: С другой женщиной куражился

Марина Федункив считает, что не добилась бы карьерных высот, если бы ее личная жизнь сложилась удачно. Звезда сериала "Реальные пацаны" 13 лет была гражданской женой человека, который употреблял наркотики, бил и унижал ее. Именно на излете этих отношений Марина и рванула в Москву.
Федункив не скрывает, что очень любила мужа и думала, что сможет спасти его от зависимости. К сожалению, ситуация только усугублялась и сломала артистку как личность. Долгое время знаменитость не говорила о проблемах даже близким. Бросив супруга, она не стала выносить сор из избы.
Будучи уже в Москве, Марина продолжала интересоваться жизнью экс-избранника. Актриса опасалась, что бывший муж умрет с голоду. Она отправляла мужчине деньги на пропитание.
"Человек этот жил в Перми, уже с другой женщиной, куражился, снова пил и употреблял", – рассказала звезда "Реальных пацанов" в своей книге "Жизнь сквозь смех".
Федункив жалела непутевого любимого ровно до того момента, пока ей не поступил отрезвляющий звонок. На другом конце провода экс-избранник требовал, чтобы Марина в срочном порядке выслала ему деньги. Мужчина хамил актрисе и материл ее. С тех пор знаменитость прекратила финансировать пьянки бывшего.
Спустя непродолжительный период времени после звонка Марина Федункив публично раскрыла некоторые детали личной жизни. Друзья и родственники актрисы были шокированы.
Сама же артистка пожалела, что рассказала о своих бедах общественности. Марина не знала, как публика отреагирует на ее откровения. Знаменитость боялась осуждения.
"Стыдно было — не передать словами", – говорит Марина Федункив. К счастью, страхи знаменитости не оправдались – поклонники поддержали ее.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Абдоминопластику стоит ли делать
Жуткая история
Как сказать об этом матери?
Актеры полетели в космос