"Жаль Марину": Федункив развели с молодым итальянцем

50-летняя Марина Федункив спровоцировала слухи о скором расставании с мужем итальянцем Стефано Маджи.



После свадьбы актрисы не минуло и месяца, а у молодоженов уже, судя по всему, возникли трудности. Во всяком случае, Марина Федункив не исключила развод с возлюбленным.

Звезда Comedy Woman рассказала, что торжество сделали только из-за того, что настоял продюсер. Юмористка сама проговорилась о вероятно разводе. Она отметила, что было бы проще, если бы ей было 19 лет, и не было всего накопленного жизненного груза за плечами.

Актриса сообщила, что они со Стефано расписались в МФЦ, в масках, чтобы никто их не узнал. Также Марина Федункив призналась, что думала, что они также легко смогут разбежаться там же. Однако продюсер убедил ее, что надо играть свадьбу.

Поклонники тут же "развели" знаменитость с избранником, посчитав, что пара долго не проживет вместе. "Жаль Марину", "Вот и сказке конец", – пишут в Сети россияне.

Напомним, на свадьбе актрисы собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. Поздравить супругов пришли множество друзей и коллег Марины Федункив. Некоторые злопыхатели начали судачить, что молодой итальянец скоро бросит возрастную жену. Ранее психолог Наталья Георгиева усомнилась в том, что пара будет долго счастлива вместе.