"Это утопия": стало известно об алкоголизме Марины Федункив

Марина Федункив призналась, что страдала от проблем с алкоголем. Причиной был муж-наркоман.

Много лет назад Марина Федункив была несчастна. Дело в том, что у актрисы никак не складывалась личная жизнь. Несмотря на то, что она была замужем, ее жизнь была ужасной. Об этом она сама рассказывала в интервью в различных шоу.

Причиной стал ее муж. Оказалось, что у экс-супруга были проблемы с наркотиками. Он постоянно требовал с артистки деньги на новую дозу. Из-за несчастья звезда начала выпивать.

"Было такое, что я выпивала, но это утопия, потому что еще хуже становилось, для меня это не было спасением", – поделилась воспоминаниями экс-участница шоу "Comedy Woman".

Несмотря на неудачный выбор партнера, Федункив прожила с ним целых 13 лет. Она признается, что дома творился настоящий ад. Но самым сложным оказалось выходить на сцену и смешить людей.

"Когда ты приходишь с камнем на душе, а тебе нужно юморить", – рассказала актриса.

К счастью, неудачи в жизни Марины закончились. Любимица телезителей наконец-то счастлива в браке с итальянцем Стефано Маджи. Влюбленные сыграли свадьбу совсем недавно. Видно, что они безумно счастливы.

Артистку зацепили не только харизма и красота ее избранника, но и то, что он о ней заботится и практически не пьет. Они стараются больше проводить времени вместе и чаще выходить в свет.