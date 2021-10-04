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Сериалы
Стеклов о трагичной участи Петрова: Начинают выжимать его до последнего

Стеклов о трагичной участи Петрова: Начинают выжимать его до последнего

73-летний актер Владимир Стеклов предостерег молодого коллегу.
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Александр Петров является одним из самых востребованных актеров в России. В рейтинге главных молодых артистов нашей страны звезда сериалов "Полицейский с Рублевки", "Метод" и "Звоните ДиКаприо!" вот уже несколько лет уверенно занимает лидирующую позицию.

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 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

Между тем актер Владимир Стеклов в свежем интервью отметил, что такая бешеная популярность у зрителей и режиссеров идет во вред Александру Петрову. У 32-летнего артиста нет рядом мудрого наставника, у которого можно спросить совета и научиться избирательности в выборе ролей, считает Стеклов.

Продюсеры и режиссеры пытаются получить максимум от славы Петрова. Дальнейшая судьба актера как творческой единицы их не волнует. По мнению Владимира Александровича, Александр должен немного притормозить.

"Потому что люди из кинематографа, когда человек делает что-то интересное, как в театре, так и в кино, начинают выжимать его до последнего", – рассудил Владимир Стеклов.

73-летний актер искренне надеется, что будущее Александра не будет трагичным, как это часто бывает с суперзвездами. Стеклову очень импонирует Петров.

Между тем мерилом успеха для Владимира Стеклова является театр. Дескать, в антрепризу зовут только состоявшихся артистов, на которых идет зритель.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 16:19 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
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