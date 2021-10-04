Стеклов о трагичной участи Петрова: Начинают выжимать его до последнего

Александр Петров является одним из самых востребованных актеров в России. В рейтинге главных молодых артистов нашей страны звезда сериалов "Полицейский с Рублевки", "Метод" и "Звоните ДиКаприо!" вот уже несколько лет уверенно занимает лидирующую позицию.
Между тем актер Владимир Стеклов в свежем интервью отметил, что такая бешеная популярность у зрителей и режиссеров идет во вред Александру Петрову. У 32-летнего артиста нет рядом мудрого наставника, у которого можно спросить совета и научиться избирательности в выборе ролей, считает Стеклов.
Продюсеры и режиссеры пытаются получить максимум от славы Петрова. Дальнейшая судьба актера как творческой единицы их не волнует. По мнению Владимира Александровича, Александр должен немного притормозить.
"Потому что люди из кинематографа, когда человек делает что-то интересное, как в театре, так и в кино, начинают выжимать его до последнего", – рассудил Владимир Стеклов.
73-летний актер искренне надеется, что будущее Александра не будет трагичным, как это часто бывает с суперзвездами. Стеклову очень импонирует Петров.
Между тем мерилом успеха для Владимира Стеклова является театр. Дескать, в антрепризу зовут только состоявшихся артистов, на которых идет зритель.
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