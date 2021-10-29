Звезда "Ольги" устроилась в рыгаловку: в чулках и панталонах за 500 рублей

Актриса сериала "Ольга" трудилась в ночном клубе.

Звезда сериала "Ольга" Алина Алексеева рассказала о том, как заработала свои первые деньги. В 16 лет, по словам актрисы, она захотела устроиться в ночной клуб. Алексеева мечтала танцевать в бурлеске, как ее любимая модель Дита фон Тиз. Девушка хотела выходить на сцену в чулках, панталонах и корсетах.

Артистка долго искала подходящее заведение. Свой выбор Алина остановила на рок-клубе, названия которого сегодня даже не вспомнит. Звезду сериала "Ольга" позвали поучаствовать в показе готических корсетов.

По словам Алексеевой, в итоге она оказалась "в настоящей рыгаловке". "Напитки подавали в пластиковых стаканах, а дверь в туалет нужно было брать и нести за собой в то место, где тебе нужно прикрыться – иначе она не работала", – рассказала Алина в личном микроблоге.

По словам актрисы сериала "Ольга", в том рок-клубе она познакомилась с массой интересных людей и очень весело провела время. За выступление ей и другим девушкам выдали по 500 рублей.

К посту Алина Алексеева прикрепила фото, созданные во время показа. Актриса призналась, что в клуб ее позвали потому, что только на нее налез экстремальный корсет.

"Я потом пыталась устроиться на нормальную работу, но меня никуда не взяли – ни официанткой, ни секретарем", – рассказала звезда сериала "Ольга".