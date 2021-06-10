"Страшна как черт": на звезде сериала "Ольга" поставили крест

Звезда сериала "Ольга" Алина Алексеева рассказала, что в младших классах сверстники издергали ее насмешками и издевками. Дети не принимали необычную внешность будущей знаменитости.
"Когда я родилась, я была похожа на йоду. Глаза-щелочки в мешках, нос-картошка и уши с кисточками, как у рыси. Мама подозревала, что с такой внешностью нелегко придется в жизни, и приложила немало усилий, объясняя мне перед зеркалом, как на самом деле интересно мое лицо и сколько во мне обаяния", – рассказала артистка.
Труд родительницы Алексеевой не прошел даром. К подростковому возрасту у Алины не было отбоя от поклонников. Девушка привлекала внимание уверенностью в себе и чувством юмора, которое выработала за годы перепалок с одноклассниками.
К сожалению, с критикой собственной внешности звезда сериала "Ольга" сталкивается и сегодня. По словам Алексеевой, кастинг-директора не видят ее в других амплуа и буквально ставят на ней крест.
"Например, на днях Рома Каримов объяснял мне, что главных ролей мне не видать, потому что я страшна как черт, и поверить не мог, что я придерживаюсь другого мнения", – поделилась Алина.
Актриса сериала "Ольга" считает, что в современном мире, где толерантность прогрессирует, понятия красоты размылось. Сегодня в кино главная героиня не обязательно должна иметь кукольное личико. Между тем Алина Алексеева не исключает, что заблуждается в своих суждениях.
Популярные темы форума
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Я устала от своей красоты...
Где найти нормальную женщину?
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Киркоров и Дава вместе?
российские звезды или западные?