"Страшна как черт": на звезде сериала "Ольга" поставили крест

Актриса Алина Алексеева часто подвергается критике из-за необычной внешности.

Звезда сериала "Ольга" Алина Алексеева рассказала, что в младших классах сверстники издергали ее насмешками и издевками. Дети не принимали необычную внешность будущей знаменитости.

"Когда я родилась, я была похожа на йоду. Глаза-щелочки в мешках, нос-картошка и уши с кисточками, как у рыси. Мама подозревала, что с такой внешностью нелегко придется в жизни, и приложила немало усилий, объясняя мне перед зеркалом, как на самом деле интересно мое лицо и сколько во мне обаяния", – рассказала артистка.

Труд родительницы Алексеевой не прошел даром. К подростковому возрасту у Алины не было отбоя от поклонников. Девушка привлекала внимание уверенностью в себе и чувством юмора, которое выработала за годы перепалок с одноклассниками.

К сожалению, с критикой собственной внешности звезда сериала "Ольга" сталкивается и сегодня. По словам Алексеевой, кастинг-директора не видят ее в других амплуа и буквально ставят на ней крест.

"Например, на днях Рома Каримов объяснял мне, что главных ролей мне не видать, потому что я страшна как черт, и поверить не мог, что я придерживаюсь другого мнения", – поделилась Алина.

Актриса сериала "Ольга" считает, что в современном мире, где толерантность прогрессирует, понятия красоты размылось. Сегодня в кино главная героиня не обязательно должна иметь кукольное личико. Между тем Алина Алексеева не исключает, что заблуждается в своих суждениях.